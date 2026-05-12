Docents enfilen cap a Barcelona aquest dimarts al matí
Mig centenar de docents en bicicleta i una quinzena en cotxes han engegat l'anomenada "marxa per l'educació" aquest dimarts al matí, que ha començat a Manresa i acabarà a Barcelona. El nombrós grup ha sortit del terme municipal per la Pujada Roja, i es dirigia cap a la C-55 minuts abans de les vuit del matí. La previsió és que enfilin per l'A-2, fins arribar al centre de Barcelona, on aquest migdia hi ha prevista una manifestació. Segons han explicat a Regió7, la intenció és circular pel carril dret durant tot el trajecte, fet que podria provocar alteracions en el ritme habitual del trànsit.