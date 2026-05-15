El treball de l’escola Ítaca sobre l’amistat i la guerra té premi
L’escola Ítaca de Manresa ha estat guardonada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) amb un dels premis eduCAC, adreçats a l’alumnat i al professorat dels centres educatius de Catalunya, i que tenen com a objectiu fomentar l’educació en comunicació audiovisual. A l’edició d’enguany, la 23a, s’hi han presentat 64 treballs, pertanyents a 45 centres educatius.
Concretament l’escola Ítaca ha obtingut el segon premi de la categoria A Centres educatius Segon cicle d’educació infantil i educació primària, amb el treball «Amistat en resistència».