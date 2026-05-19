Concentració i manifestació contra el racisme a Manresa
Més de 200 persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre a la baixada dels Drets de Manresa per protestar contra la violència racista. La concentració, convocada pels col·lectius Mai Més, la Xarxa d'Escoles Populars, l'associació de Dones Al Noor i la família de les dones agredides el diumenge a Manresa, ha començat al punt de la baixada dels Drets on es van produir els fets.
Al final s'han viscut alguns moments de tensió amb corredisses amb la policia sense més conseqüències