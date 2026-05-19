Imatges de l'agressió patida per quatre dones muslmanes a la baixada dels Drets de Manresa
Els Mossos van detenir aquest diumenge un home de 44 anys i una dona de 47 per haver agredit quatre dones musulmanes a Manresa. Els fets van passar poc abans de les vuit del vespre, quan una patrulla policial va sentir crits i va veure vist un grup de persones barallant-se a la baixada dels Drets, tocant a la via Sant Ignasi. Les quatre dones van patir contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny i van haver de ser traslladades a l'hospital.