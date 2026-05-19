Policia deté menor a la fira de Manresa
La família d'un menor ha presentat denúncia al jutjat de Manresa per la "manera agressiva" que la Guàrdia Urbana de Manresa va fer servir per reduir un menor el diumenge al vespre a la zona d'atraccions de la fira als Trullols.
Segons la denúncia, el diumenge a les 20.30 hores aproximadament, "el menor, de 13 anys, va ser reduït de manera agressiva, colpejat i emmanillat pels agents, provocant-li diverses lesions físiques visibles i afectació psicològica". La denúncia segueix dient "motiu pel qual va necessitar atenció psicològica posterior", i que els fets "van ocórrer en presència de familiars i diverses persones i existeixen enregistraments en vídeo...". Cal destacar que segons en les imatges a les quals ha tingut accés Regió7 no s'observa que el noi acabi sent emmanillat.