El nou equipament La Parada d'Ampans a Manresa s'explica
El pròxim mes de juny obrirà portes l'espai de residència de l'equipament social i comunitari La Parada de Manresa, un innovador projecte de l'Ampans, fundació que treballa en l'acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d'exclusió. Més enllà de ser una joia arquitectònica signada per RCR Arquitectes, guanyadors del premi Pritzker el 2017, considerat el Nobel de l'arquitectura, La Parada, que inclou 60 places de residència, el restaurant Divers i aules de formació, vol ser un espai de convivència de portes endins i enfora que vol trencar esquemes. Per explicar-se i, també, per donar a conèixer la feina d'Ampans i fer pedagogia de la inclusió, s'hi organitzaran regularment jornades de portes obertes que inclouran un nou espai d'experiència.