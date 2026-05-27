VÍDEO | Desallotgen el CAP Bages de Manresa per una alerta d'incendi
Un total de 60 persones han estat evacuades aquest vespre del CAP Bages de Manresa arran d’una alerta per olor a cremat detectada a l’interior de l’edifici. L’avís s’ha rebut a les 19:13 hores, moment en què s’ha activat un ampli dispositiu d’emergència. Segons les primeres informacions, l’olor a cremat s’hauria detectat a la zona de l’ascensor, tot i que no s’hi ha observat presència de fum ni s’ha trobat cap persona a l’interior. També s’ha confirmat que a la cinquena planta de l’edifici es percebia clarament aquesta olor.