VÍDEO | Desallotgen el CAP Bages de Manresa per una alerta d'incendi

Oscar Bayona

Manresa
Un total de 60 persones han estat evacuades aquest vespre del CAP Bages de Manresa arran d’una alerta per olor a cremat detectada a l’interior de l’edifici. L’avís s’ha rebut a les 19:13 hores, moment en què s’ha activat un ampli dispositiu d’emergència. Segons les primeres informacions, l’olor a cremat s’hauria detectat a la zona de l’ascensor, tot i que no s’hi ha observat presència de fum ni s’ha trobat cap persona a l’interior. També s’ha confirmat que a la cinquena planta de l’edifici es percebia clarament aquesta olor.

