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Tallen la C-55 per tornar a reivindicar el desdoblament de la carretera
Les plataformes No Més Morts a la C-55, Xarxa7 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, han reunit una vintena de persones que, aquest divendres a la tarda, han tallat la C-55 a l'alçada de Manresa. Ha estat a les 6 de la tarda i durant mitja hora al punt quilomètric 31, a l'enllaç amb la carretera de Santpedor, molt a prop d'on va perdre la vida Isaac Flores Martín, de 45 anys, que va resultar molt malferit en un accident el passat 23 de maig, i que va morir menys de dos dies després a l'hospital. La protesta s'ha fet per recordar aquesta víctima mortal i també a Sergio Giménez Moya, un veí d'Abrera de 52 anys que va morir atropellat vuit dies abans, el 17 de maig, quan travessava la C-55. Més informació