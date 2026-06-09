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El testimoni d'un estudiant que fa la selectivitat a Manresa
Un total de 968 estudiants estan citats a Manresa aquest dimarts per fer la primera de les proves de selectivitat. Com els darrers anys, es distribueixen en cinc tribunals. Dos són a la Universitat Politècnica de Catalunya a l’avinguda de les Bases, un és a l’institut Lacetània, un a la Fundació Universitària del Bages-UManresa, i un més a l’escola Joviat. Regió7 parla amb en Jordi Holgado que aquests dies fa la selectivitat a la UManresa. Més informació