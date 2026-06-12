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Cau a Manresa una xarxa que facilitava l'entrada de dominicans amb documentació fraudulenta
Una operació de la Policia Nacional contra una organització criminal que presumptament afavoria la immigració irregular de ciutadans dominicans cap a territori Schengen mitjançant l’ús de documentació colombiana obtinguda de forma fraudulenta, ha permès destapar un cultiu de 8.000 plantes de marihuana a Manresa. La Policia Nacional ha detingut sis sospitosos per formar aquesta banda, entre ells el principal responsable de la xarxa a Espanya que ha ingressat a presó provisional.