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Cau a Manresa una xarxa que facilitava l'entrada de dominicans amb documentació fraudulenta

Cau a Manresa una xarxa que facilitava l'entrada de dominicans amb documentació fraudulenta

Policia Nacional

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Cau a Manresa una xarxa que facilitava l'entrada de dominicans amb documentació fraudulenta

Policia Nacional

Manresa
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Una operació de la Policia Nacional contra una organització criminal que presumptament afavoria la immigració irregular de ciutadans dominicans cap a territori Schengen mitjançant l’ús de documentació colombiana obtinguda de forma fraudulenta, ha permès destapar un cultiu de 8.000 plantes de marihuana a Manresa. La Policia Nacional ha detingut sis sospitosos per formar aquesta banda, entre ells el principal responsable de la xarxa a Espanya que ha ingressat a presó provisional.

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