Acte institucional dia de la Guàrdia Urbana de Manresa
Edu Font
La celebració institucional del Dia de la Guàrdia Urbana de Manresa ha omplert la plaça Major de Manresa d'agents i vehicles policials del cos. Aquest any, la diada institucional tenia una importància especial, ja que coincideix amb el 160è aniversari de la fundació del cos.
Per aquest motiu, a banda de recuperar el nom de Guàrdia Urbana, el cos ha recuperat també els uniformes tradicionals de gala per a actes institucionals i de protocol, un vestuari que feia més de 40 anys que no s’utilitzava. Els nous vestits, que s'han estrenat oficialment durant la formació a la plaça Major, estan inspirats en els documents gràfics de la primera meitat del segle XX. Amb aquesta iniciativa, Manresa se suma a la llista de les grans ciutats de Catalunya —com Barcelona, Sabadell o Reus— que disposen d'uniformitat de gala per a actes de gran solemnitat.
Quatre agents vestits amb aquest uniforme encapçalaven la formació del cos davant la qual han passat revista l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el regidor de seguretat ciutadana, Anjo Valentí i el cap del cos, Miquel Martínez. Seguidament, s'ha celebrat l'acte institucional al saló de sessions de l'Ajuntament, per segon any consecutiu. Tot plegat, en l'any en què també s'ha recuperat el nom tradicional de Guàrdia Urbana. Més informació