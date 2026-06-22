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El nou Barnahus de Manresa quedarà enllestit enguany

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Alex Guerrero

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El nou Barnahus de Manresa quedarà enllestit enguany

Alex Guerrero

Manresa
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A final d'any quedarà acabat a Manresa el nou edifici que acollirà el Barnahus, el servei de la Generalitat per atendre infants i adolescents que han patit violència sexual a l'àmbit de la Catalunya central.

Vol ser un equipament on se sentin segurs i ben acollits, i, arquitectònicament parlant, s'està fent pensant en preservar al màxim la seva privacitat. Aquest dilluns s'hi ha organitzat una visita d'obres.

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