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El nou Barnahus de Manresa quedarà enllestit enguany
A final d'any quedarà acabat a Manresa el nou edifici que acollirà el Barnahus, el servei de la Generalitat per atendre infants i adolescents que han patit violència sexual a l'àmbit de la Catalunya central.
Vol ser un equipament on se sentin segurs i ben acollits, i, arquitectònicament parlant, s'està fent pensant en preservar al màxim la seva privacitat. Aquest dilluns s'hi ha organitzat una visita d'obres.