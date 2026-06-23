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La Guàrdia Civil inspecciona les casetes de petards al Bages
La Guàrdia Civil desplega aquests dies a Catalunya un dispositiu especial de vigilància i inspecció amb motiu de la campanya pirotècnica de Sant Joan. El dispositiu compta amb la participació de dos centenars d'agents especialitzats de les 40 Intervencions d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil desplegades a Catalunya, que duen a terme més d'un miler d'actuacions a les quatre províncies. Les inspeccions es fan tant en establiments permanents com en casetes temporals de venda de pirotècnia autoritzades per les subdelegacions del Govern i els ajuntaments. La finalitat principal d'aquestes actuacions és comprovar que la venda, l'emmagatzematge i el transport dels productes pirotècnics compleixen la normativa vigent. Més informació