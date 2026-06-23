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Signatura de l'escriptura de compravenda del convent de les caputxines

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Gemma Camps

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Signatura de l'escriptura de compravenda del convent de les caputxines

Gemma Camps

Manresa
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Aquests dimarts, la Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa ha acollit la signatura davant notari de la compravenda del convent del carrer de Talamanca per 1,46 milions a càrrec de l’alcalde i de la presidenta de la federació de clarisses caputxines. Entre els assistents hi havia la germana Pilar, l'última caputxina que hi quedava. Més informació

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