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Signatura de l'escriptura de compravenda del convent de les caputxines
Aquests dimarts, la Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa ha acollit la signatura davant notari de la compravenda del convent del carrer de Talamanca per 1,46 milions a càrrec de l’alcalde i de la presidenta de la federació de clarisses caputxines. Entre els assistents hi havia la germana Pilar, l'última caputxina que hi quedava. Més informació