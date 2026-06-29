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Operació conjunta de Mossos i CNP contra el tràfic d'éssers humans per explotació sexual

Operació conjunta de Mossos i CNP contra el tràfic d'éssers humans per explotació sexual

Mossos d'Esquadra

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Operació conjunta de Mossos i CNP contra el tràfic d'éssers humans per explotació sexual

Mossos d'Esquadra

Manresa
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Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, alliberar sis víctimes i detenir 23 persones. El procediment judicial ha estat dirigit pel Tribunal d'Instància, Secció de Violència de Gènere, Plaça 1 de Manresa, que també ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança dels vuit principals investigats.

L'operació, desenvolupada el 17 de juny, va comportar 16 entrades i escorcolls en diversos municipis catalans, entre els quals Manresa, així com actuacions a Madrid i Jaén. Els investigadors van intervenir més de 200.000 euros en efectiu, substàncies estupefaents, documentació d'interès per a la causa i tres vehicles d'alta gamma. Més informació

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