En Geremy i l'Alonso jugant amb un dels gossos del Grup Caní de Rescat dels Bombers
En Geremy i l’Alonso, dos germans de 8 i 13 anys, acollits a la Llar Sant Joan de Déu de la Fundació Germà Tomàs Canet a Manresa, es van quedar aquest dimarts amb les ganes de seguir coneixent i jugant amb els gossos i els humans del Grup Caní de Recerca de Bombers de la Generalitat. Havien quedat per fer la novena sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb causa de 2027 al Parc de Vic i per posar-se sota el focus de la Montse Argerich, fotògrafa especialitzada en retrat, fotografia documental i de viatges.
Però tot just quan havien començat, i els dos nois ja tenien "molt bon feeling" amb els animals, va arribar un avís de rescat a Sant Boi de Llobregat, i tot es va haver d'ajornar. Els gossos del Grup Caní de Recerca dels Bombers estan repartits en dues seus, a Vic i a Lleida, i aquesta sortida els tocava a ells. Ara tocarà reprogramar la sessió fotogràfica, i es buscarà una riera propera al parc, per a fer fotos amb els gossos i els nens jugant a l'aigua.