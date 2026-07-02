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Un contenidor crema al carrer del Pujolet de Manresa aquest dijous a la tarda

Un contenidor crema al carrer del Pujolet de Manresa aquest dijous a la tarda

Andrea Izquierdo

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Un contenidor crema al carrer del Pujolet de Manresa aquest dijous a la tarda

Andrea Izquierdo

Manresa
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Nous incendis de contenidors a Manresa. En menys de vint minuts, dos dipòsits han cremat en punts no gaire allunyats de la capital del Bages aquest dijous. Aquests dos nous casos se sumen a una llista cada vegada més llarga de contenidors incendiats durant l'última setmana, que ja s'enfila a nou.

El primer incendi s'ha declarat al carrer de Carrasco i Formiguera a les 14.20 h, segons han informat els Bombers de la Generalitat. En aquest cas, les flames han calcinat un contenidor d'envasos, que ha quedat visiblement afectat. Més informació

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