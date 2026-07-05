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Cremen sis contenidors a Manresa en menys de deu minuts
Manresa ha viscut la tarda d'aquest diumenge una nova onada de contenidors cremats que ha obligat a mobilitzar els Bombers, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Entre les 5.23 h i les 5.34 h n'han cremat almenys sis a la carretera de Santpedor i els carrers Pere Vilella, Bernat de Cabrera i del Doctor Zamanhof. Aquests incidents han provocat moments de neguit i preocupació per a molts veïns del sector. No es tracta d'un fet aïllat, ja que en poc més d'una setmana els incendis en contenidors han arribat a la desena. Més informació