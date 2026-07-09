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Així han quedat els contenidors als cinc punts diferents de Manresa

Així han quedat els contenidors als cinc punts diferents de Manresa

EDUARD FONT BADIA / ÀLEX GÓMEZ BERMEJO / ARXIU PARTICULAR

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Així han quedat els contenidors als cinc punts diferents de Manresa

EDUARD FONT BADIA / ÀLEX GÓMEZ BERMEJO / ARXIU PARTICULAR

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Els Bombers de la Generalitat han hagut d'apagar a primera hora d'aquesta tarda diversos contenidors a cinc punts diferents dels carrers de Manresa. Les alertes al 112 s'han rebut amb cinc minuts de diferència. Els avisos del foc s'han donat a les 16.11 hores al carrer Cintaires, cinc minuts més tard, les 16.16, al carrer Súria, cinc minuts més tard, les 16.21, al carrer Sarret i Arbós, i 14 minuts més tard, a les 16.35, al carrer Major. Més informació

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