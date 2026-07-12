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Joan Dausà omple a Manresa en una nit per recordar
La platea i les grades davant de l'escenari del Palau Firal de Manresa van quedar plenes en el concert que hi va oferir aquest dissabte a la nit Joan Dausà que, amb una combinació de temes per tocar la fibra i d'altres més festius dins de la gira "Immortals", va saber posar-se el públic a la butxaca en el marc del nou festival Camins de la capital del Bages.