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Joan Dausà omple a Manresa en una nit per recordar

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Gemma Camps

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Joan Dausà omple a Manresa en una nit per recordar

Gemma Camps

Manresa
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La platea i les grades davant de l'escenari del Palau Firal de Manresa van quedar plenes en el concert que hi va oferir aquest dissabte a la nit Joan Dausà que, amb una combinació de temes per tocar la fibra i d'altres més festius dins de la gira "Immortals", va saber posar-se el públic a la butxaca en el marc del nou festival Camins de la capital del Bages.

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