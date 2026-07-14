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Detingudes dues persones a Manresa acusades d'explotar sexualment dones vulnerables de Sud-Amèrica

Detingudes dues persones a Manresa acusades d'explotar sexualment dones vulnerables de Sud-Amèrica

CNP

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Detingudes dues persones a Manresa acusades d'explotar sexualment dones vulnerables de Sud-Amèrica

CNP

Manresa
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La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal de caràcter internacional dedicada, presumptament, al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, prostitució coactiva, afavoriment de la immigració il·legal i delictes contra la salut pública. En total, hi ha 15 persones detingudes a les províncies de Barcelona i Tarragona, dues de les quals a Manresa. Les víctimes eren captades al seu país d'origen mitjançant falses ofertes de feina com a cuidadores de persones grans i, un cop arribaven a Espanya, eren obligades a exercir la prostitució per saldar deutes imposats per la xarxa. L'organització utilitzava les xarxes socials, aplicacions de missatgeria i anuncis en pàgines web de contingut sexual per captar les víctimes i gestionar l'activitat il·lícita. En l'operació s'han intervingut 116.720 euros en efectiu, dispositius electrònics, pastilles d'estimulació sexual, substàncies estupefaents i abundant material relacionat amb l'explotació sexual. Més informació

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