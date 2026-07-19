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Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

Ariadna Gombau

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Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

Ariadna Gombau

Manresa
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Un incendi declarat aquest diumenge a la tarda en un habitatge del bloc de pisos situat al número 183 de la carretera de Vic de Manresa, a tocar de la plaça Prat de la Riba, ha obligat a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Fins al lloc també s'hi han desplaçat una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues patrulles de la Guàrdia Urbana i una altra dels Mossos d'Esquadra. No s'han registrat ferits. Més informació

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