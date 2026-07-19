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Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers
Un incendi declarat aquest diumenge a la tarda en un habitatge del bloc de pisos situat al número 183 de la carretera de Vic de Manresa, a tocar de la plaça Prat de la Riba, ha obligat a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Fins al lloc també s'hi han desplaçat una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues patrulles de la Guàrdia Urbana i una altra dels Mossos d'Esquadra. No s'han registrat ferits. Més informació