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Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial d'Espanya

Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial d'Espanya

Oscar Bayona

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Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial d'Espanya

Oscar Bayona

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La celebració a Manresa per la victòria de la Roja va tenir un moment especialment crític quan una bengala llançada des de la plaça Neus Català va anar a parar a un dels balcons dels edificis de la vora i va incendiar un tendall. Les flames van ser molt visibles i, per moment, van fer témer que es pogués iniciar un incendi a l'habitatge.

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