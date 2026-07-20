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Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial d'Espanya
La celebració a Manresa per la victòria de la Roja va tenir un moment especialment crític quan una bengala llançada des de la plaça Neus Català va anar a parar a un dels balcons dels edificis de la vora i va incendiar un tendall. Les flames van ser molt visibles i, per moment, van fer témer que es pogués iniciar un incendi a l'habitatge.