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Foc en un pis de Manresa Centre
A Manresa, per exemple, es va viure un ensurt quan un coet va entrar en un balcó de l'edifici de Manresa Centre i va encendre algunes plantes, provocant unes flames que van fer pensar en el pitjor. Però els mateixos veïns del pis van poder apagar el foc, i no va ser necessari ni tan sols avisar als Bombers. Curiosament, el fet va ser detectat des de la gentada que es concentrava a la polaça de Neus Català, que van celebrar amb un aplaudiment i crit quan van veure que el foc s'apagava.