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Els vinils que decoren el carrer de Sobrerroca
G.C.
Manresa
Diferents locals buits del Centre Històric de Manresa han estrenat vinils amb fotografies d'activitats lligades a la festa major. Es tracta d'un projecte de la regidoria de Comerç que es desplegarà completament a la tardor, amb imatges d’altres temàtiques. Els vinils s’han instal·lat al carrer de Sobrerroca, amb fotografies de la imatgeria festiva de Manresa. Les instantànies són obra dels fotògrafs Hasmukh Kerai i Genís Sáez.