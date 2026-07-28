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Il·lusió per la inauguració per la nova residència d'Ampans
Ampans inaugura aquest dimarts a Manresa una nova residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. L'equipament aposta per un model d'atenció pioner i combina places per a persones amb molta necessitat de suport amb apartaments pensats per afavorir l'autonomia dels residents. La Cristina i el Marc, parella des de fa cinc anys i usuaris d'Ampans, seran els primers a estrenar un d'aquests pisos. Fins ara, compartien habitatge amb quatre persones més, però "per fi" podran viure sols. "És com un somni. Ens pessiguem i encara no ens ho creiem", expliquen. L'edifici, dissenyat per RCR Arquitectes i construït amb una inversió de 13 MEUR, disposa de 60 places i incorpora un centre de formació i un restaurant obert a la ciutadania.