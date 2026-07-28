Seccions

És notícia
AturIncendi al Metro de BarcelonaAmnistiaCúpula de calorCas AndicEnquestes electorals
instagramlinkedin
Il·lusió per la inauguració per la nova residència d'Ampans

Il·lusió per la inauguració per la nova residència d'Ampans

Nia Escolà / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Il·lusió per la inauguració per la nova residència d'Ampans

Nia Escolà / ACN

RRSS WhatsAppCopiar URL

 Ampans inaugura aquest dimarts a Manresa una nova residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. L'equipament aposta per un model d'atenció pioner i combina places per a persones amb molta necessitat de suport amb apartaments pensats per afavorir l'autonomia dels residents. La Cristina i el Marc, parella des de fa cinc anys i usuaris d'Ampans, seran els primers a estrenar un d'aquests pisos. Fins ara, compartien habitatge amb quatre persones més, però "per fi" podran viure sols. "És com un somni. Ens pessiguem i encara no ens ho creiem", expliquen. L'edifici, dissenyat per RCR Arquitectes i construït amb una inversió de 13 MEUR, disposa de 60 places i incorpora un centre de formació i un restaurant obert a la ciutadania.

TEMES

Tracking Pixel Contents