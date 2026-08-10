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La Font del Soroll de Manresa

La Font del Soroll de Manresa

Toni Navarro

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La Font del Soroll de Manresa

Toni Navarro

Manresa
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Un visitant de l’indret ha explicat que la runa que hi havia ha estat retirada. La Font del Soroll brolla en una raconada balmada de roca sorrenca. Davant de la paret per on arriba l’aigua es va construir una paret de maons amb dos forats de surgència per conduir i fer saltar l’aigua a sengles dipòsits grans en forma de cub. Cada broc està inserit en una placa quadrada de pedra on hi ha inscripcions desgastades pel pas del temps i dels brètols; a la placa de més al fons encara es pot llegir “Any 1900”.

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