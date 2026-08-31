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Participants del Correfoc de Manresa fan un mos abans de l'espectacle pirotècnic
Les prop de 400 persones que fan possible el Correfoc de Manresa ultimen els preparatius per al gran moment, entre nervis i emoció. Xàldiga ha instal·lat un camp base a l’Anònima, on les càmeres d’aquest diari han captat com els membres de les colles de dimonis i bèsties fan un mos abans de sortir a lluir-se pels carrers. Aquí també hi ha el Servei d’Atenció del Correfoc i, sobretot, la joia de la corona: la pirotècnia que convertirà el centre històric en una autèntica festa infernal.