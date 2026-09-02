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Centenars de persones en una manifestació de dol i reivindicació per Carles Vilajosana
Centenars de persones s'ha concentrat la plaça de Neus Català de Manresa per tal de mostrar rebuig per la violència que va causar la mort del Carles Vilajosana la nit de dimarts en un homicidi que va tenir lloc al carrer Sant Jaume de Manresa. La manifestació, de la qual de moment ningú ha volgut declarar-se organitzador, s'ha convocat de manera espontània a través de xarxes. Diversos usuaris han divulgat cartelleria que demanava que, en homenatge al Carles, es fes aquesta caminada. La manifestació arribarà a l'Ajuntament de Manresa.