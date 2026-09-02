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L'Ajuntament de Manresa reclama justícia per Carles Vilajosana: "La societat ha fallat quan menors són capaços de cometre assassinats"

L'Ajuntament de Manresa reclama justícia per Carles Vilajosana: "La societat ha fallat quan menors són capaços de cometre assassinats"

Eduard Font Badia

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L'Ajuntament de Manresa reclama justícia per Carles Vilajosana: "La societat ha fallat quan menors són capaços de cometre assassinats"

Eduard Font Badia

Manresa
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L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha lamentat profundament l'apunyalament mortal al carrer Sant Jaume i ha assegurat que «no es poden tornar a repetir». En una intervenció marcada per la contundència, el batlle ha afirmat que la societat ha fallat «estrepitosament» quan «menors són capaços de cometre assassinats». Més informació

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