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Protesta contra la mort de Carles Vilajosana al centre de Manresa
Centenars de persones s'ha concentrat la plaça de Neus Català de Manresa per tal de mostrar rebuig per la violència que va causar la mort de Carles Vilajosana la nit de dimarts en un homicidi que va tenir lloc al carrer Sant Jaume. La manifestació, de la qual de moment ningú ha volgut declarar-se organitzador, s'ha convocat de manera espontània a través de xarxes. Diversos usuaris han divulgat cartelleria que demanava que, en homenatge al Carles, es fes aquesta caminada. La manifestació ha arribat a l'Ajuntament de Manresa. Més informació