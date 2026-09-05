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El Kente Festival, la festa de la comunitat ghanesa de Manresa
La comunitat ghanesa de Manresa ha tornat a celebrar aquest dissabte la seva festa a la plaça Sant Domènec. Amb el nom de Kente Festival, el nom del teixit típic d’aquell país africà, els representants bagencs d’aquesta comunitat s'han reunit amb els seus compatriotes de Barcelona, Lleida, Igualada, Tarragona, Martorell, Sant Andreu, Vic i Manlleu per donar una mostra de la seva cultura. Més informació