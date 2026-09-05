La Setmana de Jocs al Carrer de Manresa
La 24a edició de la Setmana de Jocs al carrer ha descobert un espai infantil idoni: la Cruyff court de la plaça del Milcentenari. I tot gràcies als canvis d’ubicació que ha hagut de patir aquests dies. La setmana, com altres activitats, ha hagut d’adaptar la seva programació i les seves ubicacions al dol i les concentracions que s’han derivat de l’homicidi de Carles Vilajosana. El director del CAE, Nasi Muncunill, deia ahir que «el dimarts, quan ja havíem fet tot el matí repartint materials, ens diuen que hi ha hagut aquest homicidi i que seria conveni replantejar-nos la festa». La plaça Major, que havia d’acollir les activitats infantils per a nens d'1 a 5 anys havia de quedar lliure, i «vam passar l’activitat estrella i consolidada de davant de l’Ajuntament, a dins la pista de futbol de la plaça del Milcentenari. Aquella adaptació que vam fer per sortir del pas, l’hem consolidada tota la setmana, i ha funcionat». Més informació