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El Festivalet de Circ de Manresa va tornar a omplir de públic l'Anònima
El Festivalet de Circ de Manresa ha tancat aquest dissabte la seva vuitena edició amb una bona resposta de públic i amb la sensació, per part de la direcció artística, d’haver consolidat una cita que ja forma part del calendari de finals d’estiu de la ciutat. Durant tres dies, del 3 al 5 de setembre, el recinte de l’Anònima ha concentrat vuit propostes de circ, a més de tallers, activitats participatives i música, totes de caràcter gratuït.