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El vermut és un dels actes més esperats de la festa major de Viladordis
La festa major de Viladordis d'aquest 2026 haurà estat "la més participada i la que ha tingut més novetats" d'aquests darrers anys. Són paraules de Lluís Sarró, secretari del Casal de Viladordis, que aquest migdia es mostrava "molt content de l'èxit, de la resposta i de l'afluència de la gent que hem tingut". La festa va començar divendres i finalitzarà amb una missa pels difunts de Viladordis, aquest dilluns a les 11 del matí.
Aquest diumenge al migdia, el Casal s'ha omplert per a celebrar el ja tradicional vermut popular, que tot i que es va recuperar només fa dos anys, ja s'ha convertit en un dels actes més estimats pels veïns. Mentre els assistents feien el vermut, amb patates, olives, fuet, i les begudes habituals, el grup Tres en punt amenitzava la festa. "És el moment on hi ha més gent de Viladordis que ve, familiars que potser ja no viuen aquí, hi ha aquest punt de retrobada entre totes les persones que són d'aquí i els de fora, que tenen la relació, aquesta vinculació familiar, amistosa, amb Viladordis", deia Sarró. Però el dissabte també es va omplir amb la botifarrada popular, que va fer "més de 400 botifarres. Es va omplir de gom a gom tot el casal, i va ser tot un èxit".