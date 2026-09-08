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Arrenca la protesta dels professors del Bages a Cal Gravat
Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí a les portes de l'institut Cal Gravat de Manresa per sumar-se a la jornada de vaga el primer dia de curs. Darrere d'una pancarta amb el lema "Per la normalitat educativa volem el 6% del PIB" i amb crits de "volem recursos i menys discursos", han sortit en direcció a la carretera C-55 amb la intenció de tallar-la, però a la rotonda d'accés a la via, a l'altura del polígon dels Trullols, s'han trobat dos furgonetes dels Mossos i una filera d'agents que els ha bloquejat el pas.