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Les propostes de Junts Manresa i Avenç Nacionalista per reforçar la seguretat de la ciutat

Les propostes de Junts Manresa i Avenç Nacionalista per reforçar la seguretat de la ciutat

ACN

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Les propostes de Junts Manresa i Avenç Nacionalista per reforçar la seguretat de la ciutat

ACN

Manresa
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Junts Manresa i Avenç Nacionalista han presentat aquest dilluns deu mesures per reforçar la seguretat després de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana. Volen més agents de la Guàrdia Urbana -passar dels 103 actuals a 140-, la instal·lació de 300 càmeres de seguretat i la creació d'una unitat policial especialitzada, entre d'altres. Més informació

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