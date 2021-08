Segurament mai t'hauràs preguntat si hi ha alçada i pes màxim per seure de copilot. Regió7 en col·laboració amb la Policia Local de Manresa i el Montepio, et llança una sèrie de vídeos de publicació quinzenal on resolem les teves qüestions. En aquest vídeo, Jordi Mora cap de la Policia Local de Manresa t'ajuda a aclarir dubtes sobre si realment hi ha alçada i pes màxim per seure al seient de copilot