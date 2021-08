Segurament pensaràs que saps circular bé per Manersa, però... realment saps fer bé la rotonda dels mossos? Per aclarir els teus dubtes hem preparat en col·laboració amb la Policia Local de Manresa i el Montepio, una sèrie de vídeos de publicació quinzenal on t'ajudarem a resoldre aquesta i moltes altres qüestions.