Marlaska defensa la tasca de la Policia a la Vuelta davant la imatge de l'1-O amb el PP
El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tornat a defensar la "proporcionalitat" en l'actuació de la Policia en les protestes durant l'última etapa de la Vuelta, a Madrid, i ha preguntat al PP si prefereix la imatge del referèndum català de l'1 d'octubre del 2017. D'aquesta manera ha respost Grande-Marlaska a les dures crítiques abocades al ple de la Cambra Alta per la senadora del PP María José Pardo, que, amb una imatge dels disturbis de diumenge a la mà, ha acusat el ministre de prioritzar el boicot de la competició, en lloc de la protecció de les forces de seguretat.