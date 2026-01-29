El ministre de Transports, Óscar Puente, diu que està “satisfet” amb l’execució del Pla Rodalies.
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat aquest dijous que està “satisfet” amb el grau d’execució del Pla Rodalies 2020-2030, que xifra en un 77%. Tot i això, ha admès que el sistema ferroviari de Catalunya ve d’anys de “desinversió flagrant” per part dels governs del PP. “Venim de tenir els mateixos problemes des de fa dècades, d’intents frustrats de remediar-ho i d’herències que han evitat l’exercici modernitzador que ha impulsat aquest govern”, ha apuntat en una compareixença al Senat per parlar de la situació dels trens catalans arran de l’accident mortal de Gelida. Puente també ha obert la porta a fer intervencions de millora que suposin “talls totals” del servei si hi ha “suport de les forces polítiques i socials”. Més informació