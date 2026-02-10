Declaracions de l'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Daniel Mauriz; del portaveu de Junts a Manresa, Ramon Bacardit
Alcaldes i regidors de Junts per Catalunya al Bages han denunciat aquest dimarts per enèsima vegada la situació precària amb què diuen que es troba la línia R4 de Rodalies i els perjudicis que comporta per a l'economia i el dia a dia de la gent del Bages i comarques veïnes. Consideren que amb les últimes incidències en accidents, en manca de seguretat i amb la vaga dels maquinistes, s'ha arribat a una situació límit que requereix una "execució immediata" de les inversions pendents a la línia.