El president de la Generalitat, durant la seva declaració institucional, en tornar de la seva baixa mèdica
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retornat al Palau i a la seva feina després d'un mes de baixa mèdica amb un discurs institucional. I ho ha fet assegurant que és "plenament conscient" de tot el que ha hagut de passar Catalunya i els catalans durant la seva absència. Illa, però, assegura que sap "el que els catalans reclamen" i "el que cal fer". Illa, que ha fet una breu referència a la situació de Rodalies i als efectes de la meteorologia de les darreres setmanes, ha demanat així que s'ha de "tenir plena confiança en què Catalunya està preparada per resoldre qualsevol situació". El president ha aprofitat també per a fer una aferrissada defensa de la sanitat pública i de la "humanitat" per davant de la lògica de mercat.