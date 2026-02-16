Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin
El president de la Generalitat, durant la seva declaració institucional, en tornar de la seva baixa mèdica

El president de la Generalitat, durant la seva declaració institucional, en tornar de la seva baixa mèdica

ACN

El president de la Generalitat, durant la seva declaració institucional, en tornar de la seva baixa mèdica

ACN

BARCELONA
RRSS WhatsAppCopiar URL

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retornat al Palau i a la seva feina després d’un mes de baixa mèdica amb un discurs institucional. I ho ha fet assegurant que és “plenament conscient” de tot el que ha hagut de passar Catalunya i els catalans durant la seva absència. Illa, però, assegura que sap “el que els catalans reclamen” i “el que cal fer”. Illa, que ha fet una breu referència a la situació de Rodalies i als efectes de la meteorologia de les darreres setmanes, ha demanat així que s’ha de “tenir plena confiança en què Catalunya està preparada per resoldre qualsevol situació”. El president ha aprofitat també per a fer una aferrissada defensa de la sanitat pública i de la “humanitat” per davant de la lògica de mercat. Més informació

TEMES

Tracking Pixel Contents