Declaracions de Salvador Illa, president de la generalitat, i Mònica Martínez Bravo
El primer informe social de la Generalitat aporta dades com el cost de la vida per municipis i l’impacte de la Intel·ligència Artificial (IA). Aquestes són algunes de la trentena de valors nous i propis que ha recollit aquest treball, segons ha afirmat el seu coordinador, Guillem Vidal, que també és el cap de l'Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal. El document, que duu per títol ‘Informe social de Catalunya 2025: Diagnòstic d’un país en transformació’, fa una “radiografia” de la situació actual amb les “fortaleses i les febleses”, ha apuntat Vidal. Per la seva part, el president del Govern, Salvador Illa, ha vinculat els “reptes” que planteja l’estudi a aconseguir "un millor finançament autonòmic”.