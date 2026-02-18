Paneque admet que és "molt necessari" augmentar l'equip i reforçar Rodalies amb noves contractacions
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha admès aquest dimecres que és "molt necessari" augmentar l'equip i reforçar Rodalies amb noves contractacions. "Amb el traspàs de Rodalies és evident que en aquesta gestió necessitem un equip que reforci aquesta feina", ha assegurat Paneque, en una atenció als mitjans després d'una formació amb funcionaris. La consellera creu que, amb l'acceleració del traspàs del servei i el nomenament d'Òscar Playà com a responsable, es fa "evident" la necessitat de més suport. En concret, ha apuntat a noves contractacions dirigides a l'equip que acompanyi Playà en la introducció de l'operativa dels equips de Renfe i Adif.