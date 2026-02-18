Paneque estén la mà als partits per un pacte de país per Rodalies
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estès aquest dimecres la mà als partits per un pacte de país sobre Rodalies. "Si algú vol fer politiqueria, no ens en sortirem", ha avisat la consellera en una compareixença a la comissió de Territori del Parlament. Paneque ha advertit els partits que la "gesticulació" i "aprofitar la situació com a desgast" al Govern és un "mal missatge per a la ciutadania" i "mala praxi". D'altra banda, Paneque ha confiat que es pugui reobrir l'RL4, després que s'hagi tornat a fer un tram amb autobús per filtracions d'aigua que podien causar moviments. Els estudis per avaluar el risc es tindran aquest dijous, segons ha explicat la consellera, però les darreres dades apunten que no causen moviments. Més informació