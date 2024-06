Un temporal violent ha sorprès veïns de municipis del Bages, el Moianès i l'Alt Urgell aquest dilluns a la tarda. En concret, la pluja ha descarregat intensament en punts com Navàs, on l'aigua també ha vingut acompañada de calamarsa. Aquí, la calamarsa ha emblanquinat els carrers del centre del municipi aquest dilluns a la tarda, deixant una imatge poc habitual per al mes de juny.