La neu enfarina la Catalunya central aquest dilluns
La borrasca Francis ha portat la neu a les cotes més baixes de la Catalunya central aquest dilluns. A diversos municipis del Bages com Manresa (238 m), els primers flocs de la temporada han fet acte de presència a primera hora del matí. La neu ha caigut de manera més enèrgica i ja enfarina superfícies en punts més elevats, Cardona (506 m), l'Ametlla de Merola (326 m) Berga(704 m) o diversos municipis de l'Alt Urgell com Oliana (469 m) o Coll de Nargó (573 m).