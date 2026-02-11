Catalunya suspèn l’activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent per l'alerta màxima per vent
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat aquest dimecres la suspensió de l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària que no sigui urgent. El Govern demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball, i aquesta tarda celebrarà una nova reunió per valorar si es prenen mesures addicionals. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ja havia apuntat aquest matí que no es descartava suspendre l’activitat ferroviària. Més informació