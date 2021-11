La Sala Restaurant, situat al costat del Kàrting Sallent, és una masia que s'especialitza en elaboracions a la brasa, siguin de carn o peix. La propietària d'aquest establiment, Sara Romero, protagonitza el sisè capítol d'El Plat Estrella, la sèrie que segueix descobrint les joies que es cuinen a les nostres comarques.

En aquest episodi, Romero ens ha preparat dues de les elaboracions que més triomfen: "El magret d'ànec i el pop a la brasa". A falta d'un plat estrella, en aquesta ocasió, ens n'ensenyen dos, per a tots els gustos, pels amants de la carn i el marisc. Així que no us perdeu aquests plats irresistibles que segur que us deixaran amb ganes de provar-lo.

La primera temporada d'El Plat Estrella té 10 capítols que, amb el suport de Petit Celler, s'estrenaran setmanalment, cada dijous. La setmana vinent, la ruta pels fogons de la Catalunya Central farà parada al Turó de la Torre, on el seu propietari, Lluís Albà, ens presentarà com elaboren el seu producte estrella, el 'chuletón'.